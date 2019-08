POZZUOLI – Fermato per un controllo alla circolazione mentre guidava la sua auto, Santo Pizzuto, un 27enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Monteruscello in possesso di 2 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 17 grammi. Durante la conseguente perquisizione domiciliare i militari hanno inoltre scoperto la presunta origine dell’erba sequestrata: una piantina di cannabis alta 1 metro e mezzo. Le bustine e la pianta sono state sequestrate. Il 27enne è stato giudicato con rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto non disponendo però alcuna misura.