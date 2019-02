POZZUOLI – Con il freddo polare e le raffiche di vento è arrivata anche la neve. I primi fiocchi sono caduti nella zona alta di Pozzuoli, nel megaquartiere di Monterusciello e sulla tangenziale. L’instabilità nevosa, seppure non un granché in termini di intensità, interesserà l’intera regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato, infatti, nella giornata di ieri un avviso di criticità meteo (verde) per vento e mare, nevicate e gelate dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi.