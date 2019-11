POZZUOLI – Il forte vento accompagnato a pioggia scrosciante che si sono abbattuti intorno alle 14, e a più riprese nelle ore successive, hanno provocato la caduta di un arbusto. In particolare, un albero è venuto giù all’interno dello stazionamento dei bus Ctp di via Fasano.

BUS IN PARTENZA – Uno degli autisti – che di lì a poco sarebbe partito in direzione Lago Patria lungo la linea P18 – ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco. Nello stesso stazionamento era in servizio un altro autista, in partenza per raggiungere Quarto attraverso la linea P10N.