POZZUOLI – Una kermesse d’eccezione che ingloba il prorompente sinergismo di oltre trenta operatori-sostenitori di peculiari raffinatezze flegree – e tanto altro ancora –, per finanziare l’evento tipico di settembre. In campo solo il meglio, difatti, la «Malazè Community Party» si svolgerà lunedì 17 giugno 2019 all’«Alma Beach», inizio alle ore 20:00 (via Miliscola 191, Pozzuoli). La raccolta fondi è finalizzata alla realizzazione di un budget pianificatore, per la realizzazione della quattordicesima edizione di Malazè, l’evento archeoenogastronomico che si terrà dal 14 al 24 settembre nei Campi Flegrei.

LA LOCATION – Una spiaggia suggestiva, sita al centro del Golfo di Pozzuoli, farà da palcoscenico ad un party caratteristico, un evento flegreo celebrativo anche in vista della stagione estiva. Quindi, la kermesse fa da sponda, al progetto settembrino che chiuderà la stagione più bramata e calda. Sul luogo, con i loro stand, tante imprese del Food & Wine dei Campi Flegrei originarie di: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Napoli e Mondragone. La notte esclusiva vivrà, inoltre, di momenti inerenti al mondo dello spettacolo con la musica del gruppo La Gran Bacan, e il performativo DJset a cura di Vincenzo Cannavacciuolo.

I PARTNERS – Diverse sono le imprese sostenitrici dell’iniziativa: Apecar Street Bar della Bottega dei Semplici Pensieri, Abraxas, Agriturismo Don Salvatore, Alma Beach, Azienda agricola Km0, Caracol, Capo Horn, da Fefè, Esperia Osteria Flegrea, 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Il Rudere, Lab 2.0, La Bifora, La Fescina Nuova Hostaria Flegrea, La Locanda del Testardo, Masseria Sardo, Public Vintage Diner, White Chill Out, Officina Bufala, Associazione Aias Teresa Baiano, Giuseppe Baino, Antica Distilleria Petrone, Kymè, il Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Procida, Accademia Cucina & More, Delizia, Perrella Distribuzione, sommelier di Aspi Campania.

LA COMUNITÀ – «Malazè a settembre diventa un contenitore di eventi auto-prodotti, e si sostiene grazie al contributo degli sponsor –dice Rosario Mattera, ideatore di “Malazè” e Presidente dell’Associazione Campi Flegrei a Tavola –, ma ogni anno diventa sempre più difficile portare avanti questo progetto, che nasce dal basso. Inoltre, ha fra i suoi obiettivi quello di promuovere le bellezze, e le molte proposte turistico-culturali di un territorio ancora poco apprezzato, sebbene riscoperto – col tempo – da molti, soprattutto grazie al lavoro di valorizzazione fatto in questi anni dalla nostra Comunità.»

INFO E CONTATTI – Contributo di partecipazione: euro 20,00 che sarà destinato all’Associazione Campi Flegrei a Tavola. La donazione e l’acquisto del biglietto potrà avvenire anche tramite bonifico bancario: Associazione Campi Flegrei a Tavola IT76-I-05034-40100-000000020666, Banco BPM Direzione Territoriale Centro-Sud (Banco BPM) – Filiale di Pozzuoli – Arco Felice. Info e prenotazioni: [email protected] – 366.1632003.