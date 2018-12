POZZUOLI – Maione strizza l’occhio alla Lega di Matteo Salvini. Secondo indiscrezioni questa mattina il consigliere comunale di maggioranza, insieme al suo entourage, avrebbe incontrato importanti rappresentanti del vice premier. L’incontro sarebbe avvenuto ad Arco Felice presso il quartier generale della famiglia Maione. Salvatore Maione, storicamente vicino al centrodestra con un passato in Forza Italia e Futuro e Libertà di Gianfranco Fini, alle ultime elezioni è stato eletto per la quarta volta consecutiva come consigliere comunale nella lista civica “Democrazia e Libertà” nella coalizione del sindaco Vincenzo Figliolia. Un eventuale matrimonio con la Lega metterebbe in serio imbarazzo l’attuale amministrazione nella quale il “gruppo Maione” vanta due consiglieri e un assessore.