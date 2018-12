POZZUOLI – “Apprendiamo dal sito d’informazione “Cronaca Flegrea”, che il consigliere comunale Salvatore Maione sta tenendo incontri con i vertici della Lega di Matteo Salvini, per portare il partito del leghista qui a Pozzuoli. – scrive in una nota il movimento di opposizione Pozzuoli Ora rappresentato in consiglio comunale da Raffaele Postiglione – Ci piacerebbe di più sapere dal consigliere Maione qual è la sua idea di città, considerato che negli ultimi anni ha cambiato quattro partiti ed è passato dall’essere vertice del centrodestra fino ad essere il braccio destro della coalizione di centrosinistra targata Figliolia. Certo – continua la nota di Pozzuoli ORA – sarebbe veramente imbarazzante per questa maggioranza avere un esponente della Lega, ma siamo ben consapevoli che gran parte della maggioranza Figliolia è ormai senza vergogna. Sono decenni che la famiglia Maione fa salti della quaglia per restare a galla e decidere gli interessi e le sorti della nostra città. Sappiano, però, che troveranno una ferrea opposizione alle politiche di insicurezza della Lega, con le quali le periferie come Licola mare saranno vere e proprie sacche di clandestinità.”