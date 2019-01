POZZUOLI – Lunedì 4 febbraio 2019, alle ore 12 nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Interrogazione scritta ai sensi dell’art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: diritto di proprietà Palazzo Toledo; tre interrogazioni al Sindaco a risposta orale aventi per oggetto rispettivamente: “Stato di avanzamento Piano di protezione Civile Comunale e Piano Urbanistico Comunale (PUC)”, “Bonifica dell’area di sgambatura per cani di via Umberto Saba a Monterusciello” e “Concessione mediante Project Financing della progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento del parcheggio multipiano e riqualificazione ambientale dell’area ex Cava Regia – Gestione parcheggio e aree di sosta”; Interrogazione al Sindaco a risposta orale presentata dal consigliere Raffaele Postiglione in data 23 novembre 2018; due mozioni ai sensi dell’art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale aventi per oggetto: “Una nuova scuola a Licola Mare” e “Adotta una rastrelliera porta biciclette”; Declassificazione di alcune strade comunali; Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale; Approvazione aliquote tributi per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019; Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2019; Realizzazione di standard urbanistici (attrezzature di quartiere) in attuazione delle previsioni del P.R.G. – Verifica della disponibilità di soggetti privati interessati alla presentazione di specifiche proposte, da attuarsi mediante intervento diretto.