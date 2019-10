POZZUOLI – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha aderito alla campagna nazionale “Nastro Rosa” dedicata alla prevenzione delle neoplasie mammarie che sono la prima causa di patologia oncologica femminile. Un’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt) da alcuni anni a questa parte, assieme a una serie di attività di prevenzione a favore delle donne. Come segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione, per due giorni, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, nelle ore serali e notturne, Palazzo Migliaresi al Rione Terra sarà illuminato di rosa.