POZZUOLI – I consiglieri Antonio Caso e Domenico Critelli del M5S Pozzuoli, e Raffaele Postiglione di “Pozzuoli Ora”, hanno sottoposto al voto del Consiglio Comunale un ordine del giorno con il quale, se approvato, si darà mandato al primo cittadino, Vincenzo Figliolia, di candidare la città al riparto dei fondi destinati dal Bilancio dello Stato alla stabilizzazione degli oltre 200 LSU su cui conta attualmente l’Ente flegreo. Per accedere alla misura, il sindaco dovrà presentare, entro il 31 gennaio, un’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene garantito il finanziamento per l’assunzione a tempo indeterminato degli LSU, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e, soprattutto, anche in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. La più rilevante novità della norma è che la spesa per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è storicizzata, vale a dire garantita con un incremento di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

LA PROPOSTA – «La scadenza per la presentazione dell’istanza è a dir poco imminente», fanno notare Caso, Critelli e Postiglione. «Ci aspettiamo dunque una assunzione di responsabilità da parte dell’intero Consiglio Comunale. Lanciamo un appello ai colleghi di maggioranza e opposizione, perché sostengano la calendarizzazione urgente di un Consiglio monotematico, che approvi per tempo la nostra proposta e dia la possibilità, ad oltre 200 lavoratori, di potere conquistare la dignità piena di un vero lavoro». «Adesso gli Enti non hanno più scuse – concludono i consiglieri puteolani – la norma proposta dal M5S ha messo i soldi, e ha fornito la deroga ai limiti assunzionali dei Comuni. Confidiamo di potere ispirare con azioni come la nostra, che richiamino le Amministrazioni ai loro doveri verso la cittadinanza, indipendentemente dal colore politico». A dare manforte ai consiglieri di opposizione vi sono la Senatrice del M5S Silvana Giannuzzi ed il Consigliere Regionale M5S Gennaro Saiello, che il mese scorso hanno incontrato, insieme ai 3 Consiglieri, gli LSU di Pozzuoli proprio per raccontare le novità presenti nella Legge di Bilancio 2020.