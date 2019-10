POZZUOLI – Ex compagni di squadra, dirigenti e amici con addosso una maglia con il volto di Pierluigi Rotta, l’agente morto ieri nella sparatoria di Trieste. E’ questa l’iniziativa organizzata dal Rione Terra Calcio, squadra in cui ha militato Rotta, prima della partita contro la Pianurese, valevole per il campionato di Promozione. Prima della partita è stato osservato anche un minuto di raccoglimento. “Un’iniziativa sollecitata con vigore dai compagni di Pierluigi per ricordare un ragazzo perbene, ineccepibile sul campo e fuori. Da parte mia porterò per sempre il ricordo di un giovane rispettoso verso tutti e con rari e sani principi” è il ricordo del presidente del Rione Terra, Sergio Di Bonito.