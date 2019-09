POZZUOLI – L’istituto scolastico “Tassinari” di Pozzuoli ‘cerca casa’. La Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito della programmazione relativa alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, ha pubblicato un avviso pubblico. Si ricerca un immobile da locale sul territorio del Comune di Pozzuoli che abbia una superficie lorda di circa 6.500 metri quadrati. Le caratteristiche indicative sono: la presenza di 35 aule con quadratura compresa tra i 35 e i 40 metri quadrati ciascuna e di 20 aule speciali da attrezzare a laboratori, nonché di servizi igienico-sanitari illuminati ed areati ed almeno un bagno disabili per piano. Richiesti anche locali per uffici e relativi servizi igienici per personale docente e non docente. «L’immobile – si legge nell’avviso diramato dalla Città Metropolitana – dovrà essere dotato di tutte le certificazioni di legge propedeutiche all’agibilità».