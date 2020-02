POZZUOLI – Per lavori urgenti di riparazione alla rete idrica, un breve tratto di via Solfatara sarà percorribile per dieci giorni solamente a senso unico alternato. Il provvedimento scatterà domani 4 febbraio 2020 e resterà valido fino a venerdì 14 febbraio. Il tratto di via Solfatara interessato dai lavori è quello compreso tra l’intersezione con via Oriani (altezza ponte della Metropolitana) fino al civico 18, dove sarà interdetta alla circolazione la corsia destra in direzione Napoli e istituito il senso unico alternato, assieme al temporaneo divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. Negli stessi giorni non sarà possibile parcheggiare nemmeno su entrambi i lati di via Oriani, dall’incrocio con via Solfatara e fino alla stazione della Metropolitana.