POZZUOLI – A causa dei lavori di ripristino del manto stradale un tratto di strada di via Pergolesi sarà percorribile a senso unico. Lo ha disposto un’ordinanza sindacale che entrerà in vigore dalle 7 alle 16 di lunedì 29 e martedì 30 aprile. L’intervento, mediante fresatura e successiva posa in opera di conglomerato bituminoso, riguarderà il tratto finale di via Pergolesi fino all’innesto con Piazza Capomazza. L’istituzione del senso unico alternato partirà dal civico 152 della strada che conduce verso il porto di Pozzuoli.