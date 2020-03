POZZUOLI – Il tunnel che collega Arco Felice e Lucrino resterà chiuso domani, martedì dalle 9 alle 15, in entrambi i sensi di marcia per consentire lavori di messa in sicurezza e antincendio. I lavori sono stati prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli dopo un sopralluogo effettuato con i tecnici comunali.