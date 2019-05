POZZUOLI – Per consentire la realizzazione della rete fognaria in via Cigliano, opera di fondamentale importanza per l’intera zona, a partire da lunedì 27 maggio 2019, quattro tratti in successione della strada saranno chiusi al traffico veicolare con contemporaneo divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. L’intervento rientra nel Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” e riguarderà un periodo di 160 giorni. Lunedì si partirà con il primo tratto, di circa 200 metri. La chiusura al traffico veicolare di via Cigliano sarà inevitabile vista la larghezza della sede stradale interessata ai lavori (2 metri e 50 centimetri), che non consente l’istituzione del senso alternato di circolazione. I residenti, a parte i tratti che verranno impegnati in successione, potranno accedere o da nord, attraverso via Cigliano, o da Sud, attraverso via Cupa Cigliano.