POZZUOLI – Per consentire il completamento dei lavori di riparazione della condotta idrica posta in via Monterusciello presso l’incrocio con Pendio Monterusciello, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 , dalle ore 1:00 alle ore 06:00, sarà interrotto il flusso idrico potabile nelle seguenti zone: via Monterusciello dall’incrocio con via Grotta del Sole all’incrocio con via Domitiana, via Conocchiella, via Pendio Monterusciello, traversa privata Monterusso, Parco Fausta e Parco Cuma; da via Montenuovo Licola Patria fino al Depuratore di Cuma, Parco La Palombara, Parco del Sole, Parco Azzurro, via Treppiccioni, Parco Enea e zone limitrofe; da via Arco Felice Vecchio alla mia Provinciale Cuma Licola (comprese tutte le traverse), via delle Colmate (comprese tutte le traverse). L’intervento sarà eseguito di notte per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.