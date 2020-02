POZZUOLI – Questa mattina via Sacchini è interessata da lavori urgenti di espurgo e pulizia del collettore fognario. Nonostante l’avviso diramato dal Comune di Pozzuoli nei giorni scorsi, c’è chi ha parcheggiato le proprie auto lungo la strada. In questi minuti un carro attrezzi sta portando via le macchine in sosta. Fioccano anche le multe. Fino alle 13 di oggi saranno vietati il transito veicolare e la sosta in via Sacchini nel tratto compreso tra il civico 9 (altezza del cavalcavia Cumana) e l’intersezione con via Serapide.

