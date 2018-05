POZZUOLI – Due furti di buste con generi alimentari e casalinghi sono stati messi a segno in poche ore a Pozzuoli. Nel mirino dei ladri sono finite due automobili in due diversi punti della città: zona Solfatara e quartiere di Monterusciello. Colpi da poche decine di euro ma che sembrano in crescita negli ultimi tempi. Per le vittime oltre al danno la beffa: infatti al valore della spesa rubata hanno dovuto fare i conti anche con il danneggiamento delle autovetture.

FURTO LUNGO LA STRADA – Il primo “colpo” è andato in scena in via Solfatara, dove è stata presa di mira un’imprenditrice della zona. Quest’ultima aveva parcheggiato la sua auto di grossa cilindrata all’esterno di un minimarket quando, pochi istanti dopo, uno o più ladri hanno mandato in frantumi un finestrino portando via diverse buste della spesa e la borsa contenente oggetti personali. Il raid è andato in scena poco dopo le 13 di lunedì lungo la strada particolarmente trafficata.

BUSTE RUBATO DOPO INCIDENTE – Nel secondo caso il furto invece è avvenuto negli istanti successivi a un incidente stradale nel quartiere di Monterusciello. Stando al racconto delle vittime da una delle due auto coinvolte lunedì mattina nel sinistro qualcuno, approfittando della concitazione del momento, ha portato via da un’auto alcune buste della spesa.