RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, con la presente io sottoscritta Miria Ferrari titolare, insieme a mio figlio Riccardo Eboli, della gelateria Sottozero – Gelateria della Signora, sita in Pozzuoli, Corso della Repubblica sono a precisare a tutti coloro che hanno letto i quotidiani locali che non sono responsabile dei reati di cui gli articoli dei giornali parlano. Grazie per l’attenzione.»