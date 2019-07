POZZUOLI – Nell’aria c’è un tanfo inconfondibile che ormai riemerge ad ogni pioggia sul lungomare di via Napoli. Per i consiglieri comunali di “Pozzuoli Ora” non c’è alcun dubbio: si tratta della puzza di escrementi. Lo stesso fetore già segnalato in più occasioni. «Davvero senza parole davanti a questo scempio. Nonostante l’intervento fatto, tra l’altro, in somma urgenza e i lavori per la nuova pompa di sollevamento, piove per 10 minuti, tanto ma per soli 10 minuti, ed ecco qui. La puzza è inconfondibile: it’s shit», scrivono i politici di opposizione sulla bacheca Facebook. Già nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni di scarichi in mare che stanno mettendo a serio rischio la salute delle acque che bagnano la costa flegrea.