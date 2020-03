POZZUOLI – Un giro di sabato sera per le strade di Pozzuoli. Città vuota e gente in casa dopo le stringenti misure messe in atto per contenere il Coronavirus: da Licola a Monterusciello, da Arco Felice al centro storico di Pozzuoli non c’è nessuno per le strade. Uno scenario desolante da una parte ma allo stesso confortante per la lotta al temuto virus.

1 di 23