RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, vorrei segnalare quanto è avvenuto ieri sera in casa mia. Appena rientrata l’ho trovata invasa dalle blatte, almeno una quindicina nel corridoio, nei bagni e nelle stanze. Per fortuna non eravamo in casa visto che ho due bambine piccole. Sempre ieri sera ho saputo che dove abito io, in via Trepiccioni, altre persone hanno trovato numerose blatte nelle loro abitazioni. A questo punto mi chiedo il Comune di Pozzuoli che tanto ha osannato le operazioni di deblattizzazione dove le abbia fatte. È una cosa assurda, in un paese civile e organizzato queste cose non dovrebbero mai succedere. E purtroppo il problema non è solo il mio: la città di Pozzuoli è invasa, domenica ne ho viste tante anche a via Napoli e nel centro storico. (Roberta L.)