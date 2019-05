POZZUOLI – Segnalare criticità, disservizi ed altro attraverso la rete, giungendo fino al destinatario per via telematica. E’ quanto offre il sito ePart.it, già utilizzato da diversi cittadini di Pozzuoli. Gli ultimi ad approfittarne sono stati i residenti di via San Vito che, pubblicando anche diverse foto a supporto della loro “denuncia”, hanno segnalato all’Urp del Comune di Pozzuoli, nonché all’ufficio che si occupa del verde pubblico:

LA SEGNALAZIONE – «Come si evince dalle immagini, la settimana scorsa sono venuti a pulire dalle erbacce la strada, nello specifico via San Vito, via Cofanara, via Pietrarse, lasciando questa parte di via San Vito che va dal civico 40 fino al secondo cavalcavia di via campana, completamente invasa da erbacce che rendono ancora più stretta la strada che è a doppio senso di circolazione, senza marciapiedi, ancora più pericolosa per chi la percorre a piedi». La segnalazione, alla quale si spera seguano interventi, è poi completata con il nome dell’autore.