POZZUOLI – Incendio devasta un’abitazione e scatta lo sgombero. E’ accaduto a Monterusciello in seguito al rogo che il 13 agosto scorso è divampato all’interno di una casa in via Parini, in un palazzina popolare. La natura dell’incendio è ancora da accertare: le fiamme hanno distrutto arredi, elettrodomestici, mobili e suppellettili: per domarle fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nelle ore successive sono seguiti sopralluoghi dei tecnici comunali che, sulla base delle relazioni, hanno decretato l’inagibilità dell’abitazione, di proprietà del comune di Pozzuoli. L’ordinanza di evacuazione per l’unico residente è arrivata a causa di una “condizione di assoluta impraticabilità dell’appartamento”.