POZZUOLI – Sport ed impianti sportivi, arriva la proposta del movimento politico “Pozzuoli ORA!”. «Lo sport è benessere, sociale, impresa da sostenere – dichiara Raffaele Postiglione, consigliere comunale del movimento ‘Pozzuoli Ora’ – Il valore dello sport è universalmente riconosciuto, così come la sua importanza per la salute e lo sviluppo della persona. In campagna elettorale trattammo il tema prendendo un impegno importante ed è arrivato il momento di portarlo avanti. Lo sport va sostenuto con azioni concrete – continua Postiglione – ed è per questo che porteremo avanti la proposta di riduzione dei tributi comunali per le realtà sportive. È fondamentale rendere più semplice fare sport in città e riorganizzare l’intero settore iniziando dai bandi per le strutture comunali. Non si può più aspettare!».

LA PROPOSTA – Sono ancora tanti, infatti, gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pozzuoli che risultano essere affidati con proroghe a singhiozzo ed altri che sono ancora da bandire. «Dare tante opportunità di fare sport, a giovani e meno giovani, ci sembra una cosa condivisa da qualsiasi persona di buon senso – afferma il segretario del movimento, Riccardo Volpe – il punto è che ci sono delle strutture che vengono gestite con continue proroghe, questo significa si un minor impegno da parte dell’imprenditore che le gestisce, che non può fare certo investimenti importanti a fronte di contratti che vengono rinnovati mese dopo mese. Questo sistema – conclude Volpe – mette anche in forte soggezione l’impresa nei confronti della politica, che rischia ogni mese di essere cacciata fuori. Noi pensiamo che la politica debba liberare le migliori energie, non tenerle sotto scacco».