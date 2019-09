POZZUOLI – Questa notte in Piazza Capomazza a Pozzuoli è stato organizzato un servizio mirato finalizzato alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza alcolica ed uso di droghe. Pattuglie della Sezione Polizia Stradale Napoli, del Commissariato di Pozzuoli e personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Napoli hanno attuato un corposo dispositivo di controllo con l’utilizzo di speciali apparecchiature quali il Drogometro e l’Etilometro.

IL BILANCIO – Nel corso della attività sono stati controllati 32 veicoli e identificate 35 persone, accertando varie violazioni; in particolare, sono stati denunciati quattro conducenti per guida in stato di ebrezza alcolica (con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l) e una persona denunciata per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti poiché risultata positivo alla cocaina. Ai denunciati è stata ritirata la patente di guida; due autovetture sono state sottoposte a sequestro per confisca. Inoltre sono state contestate 20 infrazioni alle norme di comportamento per un totale di 75 punti detratti sulle patenti di guida degli indisciplinati conducenti.