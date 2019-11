POZZUOLI – Black out idrico il via Pergolesi a causa di un ingente guasto. Ad annunciarlo è il sindaco di Pozzuoli attraverso un avviso postato sulla propria pagina Facebook. “In via Pergolesi, a causa di un ingente guasto improvviso, è stata interrotta l’erogazione idrica. Il danno è molto serio e non sappiamo dire quanto tempo ci vorrà per risolverlo. Sul posto ci sono delle autobotti, invito i residenti ad usufruire di questo servizio sostitutivo: resteranno fino all’una di questa notte e ritorneranno alle 6 domani mattina. Mi scuso del disagio. Vi assicuro che gli operai e i tecnici sono sul posto per cercare una soluzione più veloce possibile”.