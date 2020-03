POZZUOLI – Sono stati sorpresi a giocare a carte all’esterno di un bar regolarmente chiuso. E’ accaduto nel quartiere di Monteruscello, dove i carabinieri della stazione locale hanno sorpreso tre persone a giocare a carte. Invitati a compilare l’autocertificazione prevista nelle norme anti-Coronavirus, i tre si sono rifiutati e sono stati così denunciati. A Giugliano, invece, sette persone sono state denunciate in quanto sorprese a giocare a calcio in via Colonne, nel parcheggio antistante la metropolitana.