POZZUOLI – Cinque parcheggiatori abusivi fermati di cui tre sanzionati e due denunciati. E’ il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli nelle zone della movida flegrea: sono stati sorpresi in via Catullo a Toiano, in località Gerolimini a via Napoli, in via Provinciale Pianura e via Campi Flegrei. Tra questi, due erano recidivi e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

DENUNCE E FERMI – Denunciati anche i 3 occupanti di un veicolo fermato durante un posto di controllo. Il conducente, 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine, deteneva 12,4 grammi di hashish. I due passeggeri – un 42enne e un 40enne anche loro già noti alle ffoo – sono stati segnalati rispettivamente per violazione alla misura della sorveglianza speciale di P.S. (in orario notturno gli era imposto di permanere in casa) e per violazione degli obblighi inerenti la libertà vigilata.