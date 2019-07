POZZUOLI – Undici stecche di hashish all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto in una caldaia. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Monterusciello (diretti dal maresciallo Stefano Gagliardi) che hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Artiaco, 49enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione la droga dal peso complessivo di 49 grammi. Oltre al pacchetto, nascosto in bagno dietro la caldaia, i militari hanno sequestrato 100 euro in denaro contante ritenuto provento di spaccio, alcuni coltelli intrisi di droga e pellicole utilizzate per il confezionamento. Artiaco è in attesa del processo con rito direttissimo.