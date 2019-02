POZZUOLI – Blitz in serata dei carabinieri a Monterusciello, arrestato un pusher trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga e soldi. In manette è finito Eugenio Del Giudice, pusher del luogo. L’uomo è stato fermato, perquisito e arrestato dai militari del Nucleo Operativo nei pressi del “parco Cuma” in via Monterusciello. Del Giudice è stato trovato in possesso di una grossa quantità di hashish e con migliaia di euro in contanti. Dopo il fermo è stato condotto nella caserma di Pozzuoli prima del trasferimento nel carcere di Poggioreale.