POZZUOLI – Riaprirà domani -sabato 29 febbraio- “L’angolo del Diavolo dei Polli”, ad Arco Felice. Il locale era stato chiuso la scorsa settimana in seguito a un incendio, causato da un corto circuito, che aveva provocato danni all’interno della struttura. Fortunatamente, però, l’intervento dei vigili del fuoco aveva evitato il peggio e i danni non erano stati ingenti. “Domani riapriremo al pubblico e ai nostri clienti -tengono a far sapere i titolari attraverso Cronaca Flegrea- il peggio è passato e fortunatamente, dopo una settimana di lavori, siamo pronti a ripartire”.