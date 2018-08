POZZUOLI – Dopo la sospensione in segno di cordoglio e vicinanza alla città di Genova, gli eventi del Ferragosto puteolano andranno in scena a partire da domenica 26 agosto con la Gara del Pennone a Mare, in programma a partire dalle ore 16 sul Molo Caligoliano; a seguire, dalle 20, ci sarà la “Degustazione enogastronomica Progetto Terra Viva”, che si terrà nella Villetta Italo Balbo; alle 21 a “piazza a Mare” andrà invece in scena il Concerto di Luigi Libra Progetto Terra Viva; e infine alle ore 23 circa, sarà la volta dello spettacolo di fuochi pirotecnici. Eventi che proseguiranno lunedì 27 agosto alle 21 in piazza Severini a Monterusciello con il Concerto dei Foja e che si concluderanno venerdì 7 settembre sempre alle 12 a “piazza a Mare” con il concerto delle Voci emergenti.