POZZUOLI – Per la riparazione di una condotta, domani, sabato 30 novembre 2019, dalle 9 alle 14, sarà interrotta l’erogazione idrica nei lotti 1, 3 e 5 di Monterusciello, ovvero nella zona compresa tra le seguenti strade: via Pier Paolo Pasolini, via Umberto Saba, via Grazia Deledda, via Corrado Alvaro, via Giovanni Verga e via Italo Svevo.