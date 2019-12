POZZUOLI – Si terrà nella giornata di venerdì 27 dicembre alle 9, e in seconda convocazione sabato mattina alle 8, l’ultimo Consiglio comunale del 2019 a Pozzuoli. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno nella sala delle adunanze “Nino Gentile” in via Tito Livio, al Rione Toiano. Sette i punti all’ordine del giorno: dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della scorsa seduta, si passerà a discutere del regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.