POZZUOLI – “Il sistema duale fra inclusione sociale e politiche attive per il lavoro” è il titolo del convegno organizzato dall’ente di formazione Gesfor e in programma per mercoledì 8 maggio a Pozzuoli. Si tratta della manifestazione conclusiva della seconda annualità del progetto sperimentale IEFP “Operatore della ristorazione indirizzo preparazione pasti” che si terrà alle 17 nella sala convegni “Hotel Il Gabbiano” in via Cicerone, a Bacoli. Dopo la registrazione dei partecipanti il programma prevede per le 17.30 il saluto del sindaco di Pozzuoli; alle 17,45 ci sarà l’apertura dei lavori a cura di Nicola Costagliola di Gesfor s.c.ar.l; seguiranno gli interventi a cura di Michele Raccuglia, Responsabile Macro Area Sud-Ionica Anpal Spa; L’esperienza dei tirocini all’estero “Euroglocal”; poi sarà la volta di Padre Fabrizio Valletti, Fondatore del Centro Hurtado di Scampia e successivamente le testimonianze dei giovani partecipanti alle prime due annualità. Infine dopo la consegna degli attestati e delle borse di studio concluderà i lavori Chiara Marciani, Assessore alla Formazione Professionale e Pari Opportunità della Regione Campania.