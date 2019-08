POZZUOLI – Si rinnova per m alle 9 (in seconda convocazione giovedì 8 agosto alle 9), l’appuntamento con il Consiglio comunale di Pozzuoli. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno a confronto nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano. All’ordine del giorno: Interpretazione autentica della delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28/03/2018 avente ad oggetto “Interventi straordinari di sostegno economico per la mitigazione del disagio abitativo degli occupanti i prefabbricati di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di altri nuclei familiari in condizioni di grave difficoltà socio-economica e di disagio abitativo”.