POZZUOLI – A partire da domani 31 e fino a domenica 3 , i cittadini puteolani che si recheranno al civico cimitero per la commemorazione dei defunti potranno servirsi dei parcheggi “Olivetti” e “Mercato Ortofrutticolo” con servizio di navetta gratuito messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Pozzuoli. Saranno attivi tre bus che faranno la spola tra le due aree di sosta e il cimitero dalle ore 7:30 alle ore 17. Inoltre, nei giorni dal 31 al 4 novembre, dalle ore 7 alle 18, via Luciano resterà chiusa al traffico eccetto che per i residenti, i disabili muniti di regolare contrassegno, i mezzi pubblici e i veicoli per il trasporto di anziani o persone a ridotta capacità motoria forniti di permesso in deroga rilasciato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Pozzuoli.

LA VIABILITA’ – E’ stato poi istituito il divieto di accesso sulla via Campi Flegrei per i veicoli provenienti da corso Terracciano, via Pergolesi e via Annunziata con direzione Arco Felice. Su via Luciano, come su via Campi Flegrei, ci sarà anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione carri attrezzi. I veicoli provenienti da corso Terracciano, via Pergolesi e via Annunziata arrivati in piazza Capomazza non potranno imboccare via Campi Flegrei ma proseguire per via Artiaco. Quelli invece provenienti da Arco Felice, all’incrocio con via Fascione, potranno svoltare a sinistra in direzione del nuovo asse stradale oppure proseguire per via Campi Flegrei in direzione Napoli. A conforto degli automobilisti, per queste disposizioni, gli uffici comunali provvederanno ad istituire apposita segnaletica stradale. Resta inoltre a discrezione del comando di Polizia Municipale, sulla base della valutazione dei flussi di traffico, sospendere e ripristinare anticipatamente la relativa ordinanza.