POZZUOLI – E-Distribuzione ha comunicato che domani, venerdì 1 febbraio, a causa lavori da eseguire sui loro impianti, ci sarà una interruzione di energia elettrica dalle ore 9 alle ore 15:45 nella zona di Cigliano. L’interruzione interesserà inevitabilmente anche il serbatoio di rilancio e distribuzione di acqua potabile che si trova in zona, che non sarà più alimentato in quel lasso di tempo. Si avvisano pertanto i cittadini che soprattutto nella seconda parte della giornata di domani ci potrebbero essere disagi nella fornitura idrica nella zona di Cigliano e nel parco De Luca. L’amministrazione ha già attivato gli operai che si occupano della manutenzione delle pompe di rilancio affinché sia seguita da vicino l’evolversi della situazione e ci siano meno disagi possibili per i cittadini.