POZZUOLI – Il quartiere di Monterusciello si trasforma di nuovo in set cinematografico. Questa volta saranno i palazzi popolari dei “600 alloggi” a fare da location per il film del giovane regista napoletano Francesco Lettieri, ispirato al mondo del calcio ma soprattutto della tifoseria del Napoli e degli ultras. “Al di là del risultato” dovrebbe essere il titolo del film in corso di produzione tra i palazzi di via Severini e via Campigli dove lunedì mattina residenti e passanti sono stati attirati dalla presenza di camion, mezzi, tecnici e attori impegnati sul set della produzione “Indigo Film”. Le riprese nelle scorse settimane sono state realizzate sull’isola di Ischia.

1 di 4