POZZUOLI – Lunedì, alle 13, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: proposta al Consiglio di approvazione schema di convenzione relativa allo svolgimento di attività di pubblica utilità; delibera di giunta di proposta al Consiglio Comunale di approvazione schema di convenzione con la Diocesi di Pozzuoli, proprietaria dell’area richiedente, del progetto di intervento di ristrutturazione cimitero vescovile da riguardare come annessa al permesso di costruire; Realizzazione di un Centro Religioso e di Aggregazione Sociale in località Licola Mare su suolo di proprietà della Regione Campania, in esito alla variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio comunale numero 13 del 27/03/2018 – approvazione schema di convenzione; Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Pozzuoli e la Flegrea Trasporti SRL, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti in località strada penetrazione ‘A’ (variante Solfatara) scavalco via Celle – Approvazione schema di convenzione; alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio.