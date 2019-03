POZZUOLI – Un bus abusivo utilizzato per il trasporto di persone è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente lungo via Domitiana, nei pressi dell’incrocio che conduce a Licola Mare. Dopo l’urto con una vettura il mezzo è stato abbandonato dal conducente che si è dato alla fuga lungo le stradine limitrofe. Si tratta di un furgone bianco, già “noto” in zona, che fa la spola tra Pescopagano e Licola sostituendosi ai mezzi di trasporto pubblico. Nonostante la recente massiccia operazione dei carabinieri della stazione di Licola che portò al sequestro di mezzi e numerosi verbali, non si placa il fenomeno in zona.