POZZUOLI – Uno spaventoso incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Cuma Licola, dove un Ford Fiesta si è ribaltata e distrutta. Illeso per fortuna il conducente, che non ha riportato seri danni nonostante la violenza le condizioni del veicolo, finito fuori strada per motivi ancora in fase di accertamento. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Nell’incidente non sono rimaste coinvolti altri mezzi. Via Cuma Licola, strada che collega Licola con la frazione di Cuma, da pochi giorni è stata rimessa a nuovo attraverso la realizzazione di un nuovo manto di asfalto.