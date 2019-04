POZZUOLI – Sale a otto il bilancio delle auto distrutte dalle fiamme negli ultimi 12 giorni a Pozzuoli. Questa volta è toccato a una Smart parcheggiata a poca distanza da un hotel in via Campi Flegrei. L’auto -rimossa in mattinata- è andata completamente distrutta e da un incendio di cui non si conosce la natura e resta da capire se l’episodio sia riconducibile ai raid avvenuti nelle ultime due settimane nel quartiere di Monterusciello.

GLI INCENDI – Dopo le quattro auto incendiate in due giorni a via Napoli a fine febbraio, il 12 aprile scorso era toccato a due vetture in via Reginelle e a una in via Saba; dopo 3 giorni in via Libero Bovio erano state incendiati uno scooter, tre auto e la facciata di una palazzina; infine due giorni fa un altro rogo, nel comune di Bacoli, aveva distrutto quattro auto in un parcheggio privato.