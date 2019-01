POZZUOLI – Bloccato e arrestato dai carabinieri mentre stava mettendo a segno una rapina ai danni di un bar tabacchi. É accaduto pochi minuti fa in via Campi Flegrei, ad Arco Felice, dove un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione nel “Road Bar”. Il giovane, poco più che ventenne, con volto coperto da un passamontagna si è recato alla cassa e con l’arma ha minacciato il personale intimando loro di consegnare i soldi. Dopo aver preso le banconote (che aveva messo in un borsone) il rapinatore é stato bloccato all’ingresso del locale da due carabinieri dell’Aliquota Radiomobile in pattuglia, allertati da alcuni passanti. Il giovane è stato disarmato, ammanettato e poi condotto presso la vicina caserma della compagnia carabinieri di Pozzuoli.