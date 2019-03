POZZUOLI – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Pozzuoli: la riunione è stata messa in agenda, in prima convocazione, per lunedì alle 10.30 e martedì alle 9.30 in seconda convocazione. Nella sala delle adunanze “Nino Gentile” di via Tito Livio si discuterà dell’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti del 2019 e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2019/2021. Le forze di maggioranza e di opposizione si confronteranno inoltre sul programma triennale delle opere pubbliche e sul documento unico di programmazione. All’ordine del giorno anche la mozione presentata dai gruppi consiliari “Pozzuoli Ora” e Movimento Cinque Stelle per l’abbattimento degli odori molesti prodotti dal depuratore di Licola ed il controllo della presenza di scarichi abusivi nel canale che trasporta le acque depurate in mare. Sotto la lente pure le emissioni degli impianti privati adiacenti al depuratore.