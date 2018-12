POZZUOLI – A poche ore dal rocambolesco incidente verificatosi in via Masullo, a Quarto, dove un’auto si è parzialmente ribaltata, un altro sinistro si è registrato ieri in via Campana, con conseguenze del tutto simili. A “coricarsi” su un fianco è stata una Fiat Panda, dopo aver impattato con una Jeep Compass.

DINAMICA – Nello scontro, è stata l’auto più leggera le conseguenze peggiori, con un semiasse del tutto strappato via. Sul posto personale del 118 – non ci sarebbero feriti gravi – e gli agenti della polizia municipale del comando di via Luciano. Ovvie le ripercussioni sul traffico, rallentatosi sensibilmente .