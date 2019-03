POZZUOLI – Ancora furti nelle scuole di Pozzuoli. Dopo una settimana i ladri hanno colpito nuovamente l’I.C.3 “Annecchino-Rodari” di Monterusciello dove hanno rubato videoproiettori nel plesso elementare “Annecchino”, sfondato un muro tra due aule e divelto un distributore di bevande. Come già avvenuto sette giorni fa, sono entrati nell’istituto di via Modigliani nelle notte e per ben due volte attraverso le porte di emergenza. Per domani le lezioni nell’istituto sono state posticipate alle 10.30 per consentire i lavori nelle aule e negli spazi danneggiati.

SECONDO COLPO – Nella notte tra venerdì e sabato un secondo furto è stato messo a segno ai danni dell’I.C.2 “Armando Diaz”, nel plesso elementare “Elsa Morante”, sempre in via Modigliani, nel quartiere di Monterusciello. Anche in quest’occasione i ladri hanno rubato diversi videoproiettori. Sul duplice furto indagano i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. La settimana scorsa nel mirino dei ladri finirono i plessi “Annecchino”, “Rodari” e “Collodi 2”. (seguiranno aggiornamenti)