POZZUOLI – Coronavirus a Pozzuoli, altri due cittadini sono risultati positivi al tampone. A darne l’annuncio è il sindaco Enzo Figliolia: «Sono sette le persone contagiate attualmente. Abbiamo registrato, ricordo, un guarito ed un decesso. Dobbiamo restare a casa e rispettare tutte le norme per riuscire a fermare questa ondata. È un nostro obbligo, nessuno è immune. Non abbiamo altra soluzione per non ammalarci».