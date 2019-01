POZZUOLI – Sarà interdetto al traffico veicolare fino alla giornata di giovedì un tratto di 700 metri di via Reginelle in corrispondenza di via Madonna del Pantano, lato depuratore di Cuma. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi in via d’urgenza per consentire la realizzazione di griglie di raccolta di acque meteoriche a monte di via Reginelle, in località Licola. L’obiettivo è scongiurare i continui allagamenti che si registrano durante le giornate di pioggia.

I LAVORI – Questa porzione di territorio si trasforma in un vero e proprio fiume in piena quando i temporali imperversano. Soddisfazione per i lavori è stata espressa dall’associazione Reginelle “Quelli di Sempre”: «Dopo 30 anni finisce un incubo, siamo soddisfatti del risultato. Dopo segnalazioni di evidenti disagi, l’amministrazione comunale si è impegnata per risolvere il problema. Saranno installate delle griglie che raccoglieranno l’acqua piovana».